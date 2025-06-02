Ağızda dağılan lezzet: Lübnan kurabiyesi tarifi

Ortadoğu mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan Lübnan kurabiyesi, hafif yapısı ve ağızda dağılan dokusuyla tatlı sevenlerin favorisi. Bol tereyağlı, az malzemeli ve yumuşak kıvamlı bu kurabiye; bayram sofralarında, çay saatlerinde ve özel davetlerde kendine özgü zarif sunumuyla öne çıkar. İşte bu benzersiz kurabiyeyi evde kolayca yapabileceğiniz tarif...

MALZEMELER

200 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un (elenmiş)

İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı gül suyu veya vanilin

Süsleme için: Bütün badem, Antep fıstığı veya fındık

HAZIRLANIŞI

Tereyağını ve pudra şekerini mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve hafif bastırarak şekil verin.

Kurabiyelerin ortasına birer adet badem ya da fıstık yerleştirin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Kurabiyelerin rengi beyaz kalmalı, sadece altı hafif sararmalı.

Fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakın. Sıcak haldeyken dağılabilir, bu yüzden tamamen soğuyana kadar dokunmayın.