22.02.2026 21:54:00
Ağızda dağılan lezzet: Pastane usulü un kurabiyesi

Az malzemeyle hazırlanan, kıyır dokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan un kurabiyesi; doğru kıvam ve pişirme süresiyle tam ölçülü yapıldığında pastane lezzetini aratmıyor.

Un kurabiyesi, Türk mutfağının en sade ama en sevilen tariflerinden biri. İçeriğindeki yüksek un oranı sayesinde ağızda dağılan, hafif ve pudra şekerli yapısıyla hem bayram sofralarında hem de günlük çay saatlerinde kendine yer buluyor. İşte tam ölçülü ve garantili bir tarif.

MALZEMELER

  • 250 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 3 – 3,5 su bardağı un
  • Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini derin bir kapta iyice karıştırın.

Sıvı yağı ve vanilini ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın veya klasik uzun şekil verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika, üzeri kızarmadan pişirin.

Fırından çıkan ve ilk sıcaklığı geçen kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpin.

