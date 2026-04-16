Ağızda dağılan nefis lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

Ev yapımı kurabiyeler arasında en çok tercih edilen tariflerden biri olan elmalı kurabiye, hem pratik hazırlanışı hem de yoğun aromasıyla öne çıkar. Özellikle kış aylarında tarçın kokusuyla mutfağı saran bu tarif, misafir sofralarına da sıcak bir lezzet katar.

MALZEMELER

hamur için:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

3-3,5 su bardağı un

1 paket vanilin

iç harç için:

3 adet elma

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

YAPILIŞ

Elmaları rendeleyip tavaya alın, üzerine şeker ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip soğumaya bırakın.

Hamur için tüm malzemeleri karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru bezelere ayırıp merdane ile açın.

İç harcı ekleyip rulo veya yarım ay şeklinde kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.