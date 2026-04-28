Ağızda dağılan nefis lezzet: Vişneli mekik kurabiye tarifi

Kurabiye tarifleri arasında hem görüntüsü hem de aromasıyla öne çıkan vişneli mekik, özellikle meyveli tatlı sevenler için ideal bir alternatiftir. Hafif ekşi vişne ile tatlı hamurun buluşması, ortaya dengeli ve keyifli bir lezzet çıkarır.

MALZEMELER

125 gram tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

2,5 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı vişne (çekirdeksiz, taze veya dondurulmuş)

YAPILIŞ

Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar karıştırın.

Yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, vanilin ve kabartma tozunu yavaş yavaş ilave edin.

Yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan küçük parçalar alıp mekik şeklini verin.

Ortasına vişneleri yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

PÜF NOKTALARI

Vişnelerin fazla suyunu almak hamurun dağılmasını önler.

Hamuru çok sert yoğurmamak kurabiyenin yumuşak kalmasını sağlar.

Fırında fazla tutmak kuruluğa neden olabilir.