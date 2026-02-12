Ağızda dağılan pratik lezzet: Misket kurabiye tarifi

Kurabiye denince akla ilk gelen tariflerden biri olan misket kurabiye, adını küçük yuvarlak formundan alır. Pratik yapımı, ekonomik malzemeleri ve uzun süre bayatlamayan yapısıyla mutfakların en sevilen klasiklerinden biridir. Özellikle çocukların favorisi olan bu tarif; kakaolu, sade ya da çikolata kaplı versiyonlarıyla çeşitlendirilebilir. Peki, ağızda dağılan bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, misket kurabiye tarifi...

MİSKET KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 – 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İsteğe bağlı:

1 yemek kaşığı kakao

Damla çikolata

Hindistan cevizi veya pudra şekeri (üzeri için)

MİSKET KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı ve pudra şekerini bir kaba alın.

Yumurtayı ekleyip güzelce karıştırın.

Vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.

Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika kontrollü pişirin. (Altı hafif kızarınca hazırdır.)

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya çikolataya batırabilirsiniz.

Afiyet olsun!