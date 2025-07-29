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Akdeniz’den gelen lezzet: İskenderun usulü nohut tava tarifi

Akdeniz’den gelen lezzet: İskenderun usulü nohut tava tarifi

29.07.2025 13:46:00
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Haber Merkezi
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Akdeniz’den gelen lezzet: İskenderun usulü nohut tava tarifi

Hatay mutfağının kendine has ve nefis lezzetlerinden biri olan İskenderun usulü nohut tava, hem pratik hem de doyurucu bir sokak lezzetidir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, bol baharatlı ve leziz İskenderun usulü nohut tava tarifi...

Hatay mutfağının sade hâliyle bile leziz olan nohut tavası; bol baharat, zeytinyağı ve taze limonla sofralarınıza geliyor.

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe göre acı)
  • 1 tatlı kaşığı sumak
  • 2–3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz

YAPILIŞI

Haşlanmış ve soğutulmuş nohudu geniş bir kaseye alın.

 Üzerine doğranmış maydanozu ekleyin.

Kimyon, pul biber, sumak ve tuzu serpin.

Zeytinyağı ve taze limon suyunu gezdirin.

Tüm malzemeyi güzelce karıştırın ve servis tabağına alın.

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