Akdeniz esintili nefis bir lezzet: Zeytin ezmeli ekmek tarifi

Zeytin ezmeli ekmek, hem kahvaltı sofralarına hem de akşam yemeklerine lezzet katan, Akdeniz mutfağının aromatik dokusunu taşıyan harika bir tarif. Yumuşacık dokusu ve yoğun zeytin aromasıyla bu ekmek, özellikle peynir tabakları, salatalar ve zeytinyağlı mezelerle mükemmel uyum sağlıyor. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarif, misafirlerinize özel bir ekmek sunmak isteyenler için de ideal.

MALZEMELER

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Zeytin ezmesi için:

1 su bardağı siyah zeytin (çekirdeği çıkarılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

1. Hamuru hazırlayın

Unu geniş bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açarak maya, şeker ve ılık suyu ekleyin. Malzemeleri karıştırdıktan sonra tuz ve zeytinyağını ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

2. Zeytin ezmesini hazırlayın

Zeytin, zeytinyağı, sarımsak, kekik, pul biber ve limon suyunu blenderda çekerek pürüzsüz bir ezme elde edin.

3. Şekillendirme

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgahta açın. Üzerine zeytin ezmesini yayın ve rulo şeklinde sarın. Arzu ederseniz örgü ya da baton ekmek formunda şekillendirebilirsiniz.

4. Son mayalanma

Şekillendirdiğiniz hamuru yağlı kâğıt serili tepsiye alın ve 20–25 dakika daha dinlendirin.

5. Pişirme

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika, yüzeyi altın rengi alana kadar pişirin.