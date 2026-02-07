Akdeniz’in Unutulmuş Kahvaltılarından: Pan con Aceite Tarifi

Akdeniz’de kahvaltı her zaman bol çeşit demek değildir. Özellikle İspanya’nın Endülüs bölgesinde, gün zeytinyağına bandırılmış ekmekle başlar. Pan con Aceite, yoksul mutfağın ürünü gibi görünse de aslında Akdeniz beslenme kültürünün özünü yansıtır: iyi ürün, az müdahale ve dengeli tat.
PAN CON ACEITE TARİFİ
Malzemeler
- 2 dilim rustik ekmek (ekşi mayalı veya köy ekmeği)
- 4–5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Tuz
Yapılışı
- Ekmekler hafifçe kızartılır.
- Sıcak ekmeklerin üzerine zeytinyağı gezdirilir.
- Üzerine çok az tuz serpilir.
- İsteğe bağlı olarak sarımsak ekmeğe sürülür veya domates rendesi eklenir.
- Hemen servis edilir.