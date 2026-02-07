Akdeniz’in unutulmuş lezzetlerinden: Endülüs usulü Ajo Blanco tarifi

Akdeniz mutfağı yalnızca zeytinyağı ve sebzeden ibaret değil; aynı zamanda yoksul ama yaratıcı mutfakların ürünü olan köklü tarifleri de barındırıyor. Endülüs bölgesine özgü Ajo Blanco, Orta Çağ’dan bu yana yapılan, yaz aylarında serinletici bir ana yemek ya da tok tutan bir başlangıç olarak tüketilen nadir tariflerden biri. Günümüzde yerini daha popüler soğuk çorbalara bıraksa da, özgün lezzetiyle yeniden keşfedilmeyi hak ediyor.

AJO BLANCO TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı çiğ badem (kabuksuz)

1 diş sarımsak

2 dilim bayat beyaz ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı elma sirkesi veya şarap sirkesi

Tuz

1–1,5 su bardağı soğuk su

Yeşil üzüm veya kavun dilimleri

Yapılışı