Akdeniz’in unutulmuş lezzetlerinden: Endülüs usulü Ajo Blanco tarifi

Akdeniz mutfağı yalnızca zeytinyağı ve sebzeden ibaret değil; aynı zamanda yoksul ama yaratıcı mutfakların ürünü olan köklü tarifleri de barındırıyor. Endülüs bölgesine özgü Ajo Blanco, Orta Çağ’dan bu yana yapılan, yaz aylarında serinletici bir ana yemek ya da tok tutan bir başlangıç olarak tüketilen nadir tariflerden biri. Günümüzde yerini daha popüler soğuk çorbalara bıraksa da, özgün lezzetiyle yeniden keşfedilmeyi hak ediyor.
AJO BLANCO TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı çiğ badem (kabuksuz)
- 1 diş sarımsak
- 2 dilim bayat beyaz ekmek içi
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi veya şarap sirkesi
- Tuz
- 1–1,5 su bardağı soğuk su
- Yeşil üzüm veya kavun dilimleri
Yapılışı
- Bademler sıcak suda 10 dakika bekletilir, süzülür.
- Bayat ekmek içi soğuk suda kısa süre ıslatılır ve sıkılır.
- Badem, sarımsak ve ekmek mutfak robotuna alınır.
- Karışım pürüzsüz hale gelene kadar çekilir.
- Zeytinyağı yavaşça eklenerek karıştırılmaya devam edilir.
- Sirke, tuz ve soğuk su eklenir.
- Akışkan ama yoğun kıvam elde edilene kadar karıştırılır.
- Buzdolabında en az 1 saat dinlendirilir.