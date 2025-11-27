Akşam 5 çaylarının klasik lezzeti: Kıymalı ev böreği tarifi

Türk mutfağının en köklü hamur işlerinden biri olan kıymalı börek, geçmişten günümüze uzanan lezzet serüvenini modern mutfaklarda da sürdürüyor. Özellikle 5 çayı için hafif ama doyurucu bir alternatif arayanların ilk tercihlerinden olan bu börek, çıtır dış yüzeyi ve baharatlarla zenginleşmiş içiyle damaklarda iz bırakıyor. Pratik hazırlanışı ve ekonomik malzemeleriyle ön plana çıkan kıymalı börek, geleneksel tatları sevenler için vazgeçilmez hâle gelmiş durumda.
KIYMALI EV BÖREĞİ TARİFİ
MALZEMELER
İç Harcı İçin:
- 300 g kıyma
- 1 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
Börek İçin:
- 3 adet yufka
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- Yarım su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- Üzeri için susam veya çörek otu
YAPILIŞI
- İç harcı hazırlamak için tavaya sıvı yağı ekleyin ve soğanları hafif pembeleşene kadar kavurun.
- Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Salça, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın; iç harcı 5 dakika daha pişirip soğumaya bırakın.
- Ayrı bir kapta sıvı yağ, süt ve yumurtayı çırparak börek sosunu hazırlayın.
- İlk yufkayı tezgâha serip sosun bir kısmını üzerine sürün, ikinci yufkayı da üzerine serin.
- Yufkayı dört eşit üçgene bölün; her parçanın geniş kısmına kıymalı iç harcı koyup rulo şeklinde sarın.
- Sarılan börekleri yağlanmış tepsiye dizin.
- Kalan sosu böreklerin üzerine sürün ve susam/çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika altı ve üstü kızarana kadar pişirin.