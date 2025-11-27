Akşam 5 çaylarının klasik lezzeti: Kıymalı ev böreği tarifi

Türk mutfağının en köklü hamur işlerinden biri olan kıymalı börek, geçmişten günümüze uzanan lezzet serüvenini modern mutfaklarda da sürdürüyor. Özellikle 5 çayı için hafif ama doyurucu bir alternatif arayanların ilk tercihlerinden olan bu börek, çıtır dış yüzeyi ve baharatlarla zenginleşmiş içiyle damaklarda iz bırakıyor. Pratik hazırlanışı ve ekonomik malzemeleriyle ön plana çıkan kıymalı börek, geleneksel tatları sevenler için vazgeçilmez hâle gelmiş durumda.

KIYMALI EV BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

İç Harcı İçin:

300 g kıyma

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Börek İçin:

3 adet yufka

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 adet yumurta

Üzeri için susam veya çörek otu

YAPILIŞI