Akşam beş çayı sofranızda İskandinav rüzgarı: Kanelkaka tarifi

İskandinav tatlılarında ölçülü şeker, net aroma ve doğru doku ön plandadır. Kanelkaka da bu çizgiyi bozmadan tarçını merkeze alan, sade ama karakterli bir tarif sunar. Evde kolayca yapılabilen bu kek, klasik keklerden sıkılanlar için farklı bir alternatif olurken, çay saatine de “İsveç dokunuşu” katıyor.
KANELKAKA TARİFİ
Malzemeler
Kek için
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı sıvı yağ (veya 80 g eritilmiş tereyağı)
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 tutam tuz
Tarçınlı üst katman için
- 2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 yemek kaşığı tarçın
- Üzeri için (isteğe bağlı)
- File badem veya iri çekilmiş fındık
- Pudra şekeri
Yapılışı
- Fırını 175 dereceye ısıtın. 20-22 cm kek kalıbını yağlayın.
- Yumurta ve şekeri 2-3 dakika çırpın.
- Sütü ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
- Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek ekleyin; pürüzsüz olana kadar karıştırın.
- Kek harcını kalıba dökün.
- Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağı, şeker ve tarçını karıştırın.
- Tarçınlı karışımı kekin üzerine gezdirin.
- Kürdan veya bıçak ucuyla üst yüzeyde hafifçe çizgiler yaparak desen verin.
- İsterseniz file badem serpin.
- Fırında 30-35 dakika pişirin. Kürdan temiz çıkıyorsa çıkarın.
- 10 dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.