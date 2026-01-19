Akşam beş çayı sofranızda İskandinav rüzgarı: Kanelkaka tarifi

İskandinav tatlılarında ölçülü şeker, net aroma ve doğru doku ön plandadır. Kanelkaka da bu çizgiyi bozmadan tarçını merkeze alan, sade ama karakterli bir tarif sunar. Evde kolayca yapılabilen bu kek, klasik keklerden sıkılanlar için farklı bir alternatif olurken, çay saatine de “İsveç dokunuşu” katıyor.

KANELKAKA TARİFİ

Malzemeler

Kek için

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ (veya 80 g eritilmiş tereyağı)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Tarçınlı üst katman için

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

2 yemek kaşığı toz şeker

1,5 yemek kaşığı tarçın

Üzeri için (isteğe bağlı)

File badem veya iri çekilmiş fındık

Pudra şekeri

Yapılışı