Akşam beş çayına şıklık katacak: Pratik patatesli gül böreği tarifi

Börek denince akla gelen ilk lezzetlerden biri patatesli börek olsa da, bu tarif klasiklerin ötesinde bir zarafet sunuyor. Gül şekliyle sofraya estetik katan bu börek, iç harcındaki baharat dengesiyle damakları da fethediyor. Üstelik yapımı oldukça kolay; sadece birkaç püf noktasıyla usta işi bir sonuç elde edebilirsiniz. İşte çıtır çıtır patatesli gül böreği için adım adım tarif:

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

3 adet hazır yufka

4 adet orta boy haşlanmış patates

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (soğanı kavurmak için)

1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Yufkayı ıslatmak için:

1 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Yapılış