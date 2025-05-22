Akşam beş çayına şıklık katacak: Pratik patatesli gül böreği tarifi

Börek denince akla gelen ilk lezzetlerden biri patatesli börek olsa da, bu tarif klasiklerin ötesinde bir zarafet sunuyor. Gül şekliyle sofraya estetik katan bu börek, iç harcındaki baharat dengesiyle damakları da fethediyor. Üstelik yapımı oldukça kolay; sadece birkaç püf noktasıyla usta işi bir sonuç elde edebilirsiniz. İşte çıtır çıtır patatesli gül böreği için adım adım tarif:
PATATESLİ GÜL BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
- 3 adet hazır yufka
- 4 adet orta boy haşlanmış patates
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (soğanı kavurmak için)
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
- Yufkayı ıslatmak için:
- 1 çay bardağı süt
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
- 1 yumurta sarısı
- Susam veya çörek otu
Yapılış
- Haşlanmış patatesleri ezin. Bir tavada sıvı yağ ile soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından baharatları ve patatesleri ekleyip karıştırın. İç harcı soğumaya bırakın.
- Yufkayı tezgâha serip süt ve yağ karışımını üzerine fırça ile sürün. Yufkayı 4 eşit üçgen parçaya bölün. Her parçanın geniş kısmına iç harçtan koyun ve rulo yaparak sarın. Ruloyu kendi etrafında dolayarak “gül” şekli verin.
- Gül şeklinde sardığınız börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam veya çörek otu serpin.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.