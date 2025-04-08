Akşam yemeğine bol soslu bir lezzet şöleni: Kıbrıs usulü fırın makarna tarifi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 19:27

Güncelleme: 08.04.2025 - 19:27

Klasik fırın makarna tariflerini unutun! Kıbrıs mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Kıbrıs usulü fırında makarna, hem pratik hem de enfes aromasıyla sofralarınıza yeni bir soluk getirecek. Hellim peyniriyle zenginleştirilen bu tarif, özellikle misafir sofralarınızın yıldızı olmaya aday.Peki, akşam yemeğine bol soslu bir lezzet şöleni olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, leziz Kıbrıs usulü fırın makarna tarifi...

KIBRIS USULÜ FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

1 paket fırın makarna

1 litre süt

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı rendelenmiş hellim peyniri (veya dil peyniri)

İç harcı için:

1 adet kuru soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

5-6 dal ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

KIBRIS USULÜ FIRIN MAKARNA YAPILIŞI

Geniş bir tencerede makarnayı klasik usulde haşlayın ve süzün.

Tavada zeytinyağında doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Ardından salçaları ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun.

Maydanoz ve baharatları ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Haşlanan makarnanın bir kısmını fırın kabına yayın.

Üzerine hazırladığınız iç harçtan gezdirin.

Kalan makarnayla üzerini kapatın.

Süt ve unu sürekli karıştırarak orta ateşte koyulaşana dek pişirin.

İçine tuz ve rendelenmiş hellim peynirini ilave edin, karıştırarak eritin ve ocaktan alın.

Hazırladığınız sosu makarnaların üzerine eşit şekilde dökün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirin ve dilimleyerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!