Tüm püf noktalarıyla kolay şekerpare tarifi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 14:48

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:09

Tatlı krizlerinin klasiği, bayram sofralarının olmazsa olmazı: Şekerpare! Hem kıyır kıyır dokusu hem de limon aromalı şerbetiyle herkesin favorisi olan bu tatlıyı evde tam kıvamında yapmaya ne dersiniz? İşte tüm püf noktalarıyla garantili ve kolay şekerpare tarifi!

MALZEMELER

Kurabiye hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2 – 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için:

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Fındık, badem veya ceviz içi

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca 10 dakika kısık ateşte pişirin. Limon suyunu ekleyip 1-2 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Hamuru yoğurun: Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini yoğurma kabına alın. Ardından irmik, vanilin, kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve üzerine fındık/badem yerleştirin.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar (yaklaşık 25 dakika) pişirin.

Şerbetleyin: Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine, soğumuş şerbeti dökün. Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat bekletin.