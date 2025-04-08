Tüm püf noktalarıyla kolay şekerpare tarifi
Kıyır kıyır dokusu, mis gibi şerbetiyle tam ölçülü şekerpare tarifi! Evde pastane lezzeti yakalamak isteyenler için tüm püf noktalarıyla kolay bir tarif.
Tatlı krizlerinin klasiği, bayram sofralarının olmazsa olmazı: Şekerpare! Hem kıyır kıyır dokusu hem de limon aromalı şerbetiyle herkesin favorisi olan bu tatlıyı evde tam kıvamında yapmaya ne dersiniz? İşte tüm püf noktalarıyla garantili ve kolay şekerpare tarifi!
MALZEMELER
Kurabiye hamuru için:
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı irmik
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
2 – 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
Üzeri için:
Fındık, badem veya ceviz içi
YAPILIŞI
Şerbeti hazırlayın: Su ve şekeri bir tencereye alın, kaynamaya başlayınca 10 dakika kısık ateşte pişirin. Limon suyunu ekleyip 1-2 dakika sonra altını kapatın ve soğumaya bırakın.
Hamuru yoğurun: Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini yoğurma kabına alın. Ardından irmik, vanilin, kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.
Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve üzerine fındık/badem yerleştirin.
Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar (yaklaşık 25 dakika) pişirin.
Şerbetleyin: Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine, soğumuş şerbeti dökün. Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat bekletin.
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