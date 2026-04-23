Akşam yemeğine doyurucu lezzet: Fırında krep sarma tarifi

Fırında krep sarma tarifi, kahvaltılık krepin çok daha doyurucu ve şık bir versiyonudur. İncecik kreplerin içine hazırlanan peynirli veya kıymalı iç harç sarılır, fırın kabına dizilir ve üzerine beşamel ya da yoğurtlu sos gezdirilerek fırında pişirilir. Sonuç; dışı hafif kızarmış, içi yumuşacık ve sosuyla bütünleşmiş nefis bir lezzet olur. İşte enfes fırında krep sarma tarifi...

FIRINDA KREP SARMA TARİFİ

Malzemeler

Krep için:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

200 gram beyaz peynir

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 demet maydanoz

İsteğe göre karabiber

Sos için:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar

FIRINDA KREP SARMA YAPILIŞI

Yumurta, süt, un ve tuzu çırpın.

Akışkan krep hamuru elde edin.

Tavada ince ince krepleri pişirin ve kenara alın.

Beyaz peynir, kaşar ve maydanozu karıştırın.

Her krebin içine harç koyup rulo şeklinde sarın.

Sardığınız krepleri fırın kabına yerleştirin.

Tereyağında unu kavurun, süt ekleyip koyulaştırın.

Üzerine kaşar ekleyin.

Sosu kreplerin üzerine dökün ve 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!