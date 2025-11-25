Akşam yemeğine hızlıca hazırlayabileceğiniz enfes İtalyan lezzeti: MasterChef 4 peynirli pizza tarifi

Pizza tutkunlarının favorisi olan 4 peynirli pizza, hem pratik hazırlanışı hem de zengin peynir aromasıyla ev yapımı pizzalar içinde özel bir yere sahiptir. Mozzarella’nın uzayan dokusu, parmesan ve gorgonzola’nın yoğun aroması, kaşarın eriyen kıvamıyla birleşerek ortaya kusursuz bir lezzet çıkarır. Peki, akşam yemeğine hızlıca hazırlayabileceğiniz bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef 4 peynirli pizza tarifi...

4 PEYNİRLİ PİZZA TARİFİ

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya (10 g)

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates sosu

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

Bir tutam tuz

Peynir karışımı:

100 g mozzarella

80 g kaşar peyniri

50 g parmesan peyniri

50 g gorgonzola (veya rokfor)

4 PEYNİRLİ PİZZA YAPILIŞI

Ilık suya maya ve şekeri ekleyip 5 dakika bekletin.

Unu ve tuzu karıştırın, maya karışımını ve zeytinyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Üzerini kapatıp 40 dakika mayalanmaya bırakın.

Domates sosu, sarımsak, zeytinyağı, kekik ve tuzu bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta ince şekilde açın ve fırın tepsisine alın.

Hazırladığınız pizzanın üzerine sosu eşit şekilde yayın.

Mozzarellayı dilimleyin, kaşarı rendeleyin.

Üzerine parmesan ve gorgonzola parçalarını serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 230°C fırında 12–15 dakika pişirin.

Peynirler eriyip hafifçe kızardığında pizza hazırdır.

Sıcak servis edin.

Üzerine taze fesleğen yaprakları ekleyerek lezzeti taçlandırabilirsiniz.

Afiyet olsun!