Akşam yemeğine ne pişirsem diye düşünenlere enfes bir seçenek: Patates Graten tarifi...

Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:56

Güncelleme: 08.05.2024 - 17:56

Patatesin muhteşem tadı, krema ve peynirle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet benzersizdir. Üzeri kızarana kadar fırında pişirilen bu enfes yemeği, sevdiklerinizle paylaşmak için harika bir seçenek. Üstelik patates graten tarifi, hazırlaması kolay olduğu kadar göz dolduran bir sunuma da sahip...

MALZEMELER

4 büyük patates (yaklaşık 800 gram), ince dilimlenmiş

1 büyük soğan, ince dilimlenmiş

2 diş sarımsak, ezilmiş veya doğranmış

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı krema

1 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Fırını 190°C dereceye ısıtın.

Patatesleri yıkayın ve kabuklarını soymadan ince dilimleyin. Dilimleri hafifçe kurulayın.

Bir fırın kabına veya tepsiye patates dilimlerini yerleştirin. Aralarına ince dilimlenmiş soğan ve sarımsak serpiştirin.

Krema ve sütü bir kasede karıştırın. Karışıma tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kuru kekik veya fesleğen ekleyin. İyice karıştırın.

Krema ve süt karışımını patateslerin üzerine dökün. Patateslerin üzerini tamamen kaplamak için bir spatula veya kaşıkla hafifçe bastırın.

Rendelenmiş kaşar peynirini patateslerin üzerine serpin.

Tereyağını küçük parçalar halinde gratenin üzerine yerleştirin.

Fırında yaklaşık 45-55 dakika veya patateslerin üzeri altın rengini alana kadar pişirin. Pişirme süresi fırınınıza ve patates dilimlerinin kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Fırından çıkarın ve birkaç dakika dinlendirin. Ardından dilimleyip sıcak olarak servis yapın.