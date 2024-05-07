Hem ekonomik hem pratik bir lezzet: Makarna köftesi tarifi...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 19:00

Güncelleme: 07.05.2024 - 19:00

Makarna ve haşlanmış patates içeren bu lezzetli atıştırmalık, özellikle öğrenciler ve çalışanlar arasında oldukça popülerdir. Hem doyurucu hem de kolay hazırlanabilir olmasıyla herkesin mutfağında sıkça tercih edilen bir tarif haline gelmiştir. İçerisine yeşillikler ekleyerek taze bir tat katabilir, baharatlarla da daha zengin bir lezzet elde edebilirsiniz. Çat kapı gelen misafirler için veya pratik bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir seçenektir. Üstelik bu makarna köftesi tarifi ekonomik ve bütçe dostudur. Peki, hem ekonomik hem de pratik bir lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte makarna köftesi tarifi...

MAKARNA KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

2 adet haşlanmış patates

90 gram boncuk makarna (haşlanmış)

2 diş ezilmiş sarımsak

4 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

50 gram eski kaşar (rendelenmiş)

35 gram ekmek kırıntısı (panko)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı un

MAKARNA KÖFTESİ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp soyun.

Makarnayı haşlayın, süzüp yıkayın.

Patatesleri geniş bir kasede ezin, içerisine ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş eski kaşar peyniri, panko ve boncuk makarnayı ekleyip iyice karıştırın.

Tuz ve karabiberi de ekleyin.

Hazırladığınız karışımdan köfte büyüklüğünde parçalar koparın ve unlu ellerinizle şekil verin.

Üzerlerine biraz un serpiştirin.

Büyük bir tavada ısıtın ve makarna köftelerini iki tarafı da kızarana kadar arkalı önlü pişirin.

Kağıt havlu üzerinde süzün ve sıcakken servis edin.

Makarna köftesi hazır.

Yanına salata veya yoğurtlu bir sos ile çok yakışacaktır.

Afiyet olsun!