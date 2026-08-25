Akşam yemeğine nefis seçenek: Yumuşacık incik tarifi

Kemikli yapısı ve yoğun lezzetiyle sofraların sevilen yemeklerinden olan incik, doğru pişirme yöntemiyle lokum gibi yumuşacık oluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz incik tarifi ve püf noktaları.

İNCİK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet kuzu incik

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 dal biberiye

1 adet defne yaprağı

Tuz

Karabiber

İsteğe göre kekik

İNCİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle kuzu incikleri kağıt havluyla güzelce kurulayın. Geniş bir tencereye sıvı yağı alın ve iyice ısıtın. İncikleri tencereye yerleştirerek her tarafını yüksek ateşte mühürleyin. Etlerin dışının renk alması, pişirme sırasında suyunu kaybetmemesi açısından önemlidir.

Mühürlenen incikleri kısa süreliğine tencereden alın. Aynı tencereye doğranmış soğan, sarımsak ve havucu ekleyerek birkaç dakika kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ardından incikleri yeniden tencereye alın. Üzerine sıcak su veya et suyunu ekleyin. Defne yaprağı ve biberiyeyi de tencereye koyduktan sonra tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve incikleri kısık ateşte yaklaşık 1,5-2 saat pişirin. Et kemikten kolayca ayrılacak kıvama geldiğinde ocaktan alın.

FIRINDA İNCİK NASIL YAPILIR?

İncikleri önce tavada veya tencerede mühürleyin. Soğan, sarımsak, havuç ve salçayı kavurduktan sonra tüm malzemeleri fırın kabına alın. Üzerine sıcak su veya et suyu ekleyin.

Fırın kabının üzerini önce yağlı kağıt, ardından alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 2 saat pişirin. Son 15-20 dakikada üzerini açarak etlerin kızarmasını sağlayabilirsiniz.

İNCİK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

İncik hazırlarken en önemli nokta, etin aceleye getirilmemesidir. Yüksek ateşte kısa süreli mühürleme yapıldıktan sonra etin kısık ateşte uzun süre pişirilmesi gerekir.

Daha yumuşak bir sonuç için su yerine et suyu kullanılabilir. Pişirme sırasında tencerenin kapağını sık sık açmamak da etin nemini korumasına yardımcı olur.

İncik; patates püresi, pilav, közlenmiş sebzeler veya fırında sebzelerle birlikte servis edilebilir.