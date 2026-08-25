Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Çatal kurabiye tarifi

Pastanelerin klasik lezzetlerinden biri olan çatal, gevrek dokusu ve kendine özgü mahlep aromasıyla özellikle çay saatlerinde sıkça tercih edilir. Tereyağı, yoğurt, sirke ve kabartma tozuyla hazırlanan hamur şekillendirilip üzerine yumurta sarısı ve çörek otu eklenerek fırında pişirilir. Evde kolayca hazırlanabilen çatal tarifi, kahvaltı sofraları ve misafir ikramları için de güzel bir alternatiftir. İşte pastane lezzetini evde yakalamak isteyenler için çatal kurabiye tarifi...
ÇATAL KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
Çatal hamuru için:
- 100 gram tereyağı
- 1 çay bardağı ayçiçek yağı
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
- 1 paket kabartma tozu
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı çörek otu
- İsteğe göre susam
ÇATAL KURABİYE YAPILIŞI
Tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, şeker, mahlep, sirke, kabartma tozu ve tuzu geniş bir kapta karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp uzun şeritler haline getirin.
Şeritleri U şeklinde kıvırıp iki ucunu birleştirin.
Ortasını hafifçe genişletin.
Çatalları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve isteğe göre susam serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarıp soğuttuktan sonra servis edin.
Afiyet olsun!