Pastane lezzetini evde yakalamak isteyenlere: Çatal kurabiye tarifi

Pastanelerin klasik lezzetlerinden biri olan çatal, gevrek dokusu ve kendine özgü mahlep aromasıyla özellikle çay saatlerinde sıkça tercih edilir. Tereyağı, yoğurt, sirke ve kabartma tozuyla hazırlanan hamur şekillendirilip üzerine yumurta sarısı ve çörek otu eklenerek fırında pişirilir. Evde kolayca hazırlanabilen çatal tarifi, kahvaltı sofraları ve misafir ikramları için de güzel bir alternatiftir. İşte pastane lezzetini evde yakalamak isteyenler için çatal kurabiye tarifi...