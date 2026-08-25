Bursa'nın meşhur lezzeti: Fırında üzeri yanık süt helvası tarifi...

Eve döndüğünüzde, sizi yormayacak ama tüm stresinizi alıp götürecek o nostaljik lezzeti arıyorsanız, cevap kesinlikle Süt Helvası'dır. Tereyağının unla kavrulurken mutfağa yaydığı o baş döndürücü koku, fırından yayılan hafif yanık süt aromasıyla birleştiğinde ortaya kelimenin tam anlamıyla bir saray lezzeti çıkıyor. Şerbetli tatlıların ağırlığından uzak, yapımı son derece pratik ve az malzemeli bu Bursa klasiğini tam kıvamında hazırlamak için fırının sadece üst ızgarasını kullanmak en büyük altın kuralımız. İşte çayınız daha demlenmeden fırına vermeye hazır olacağınız o kusursuz reçete...

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt

1 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya

Üzeri için: İnce çekilmiş fındık veya ceviz içi

ADIM ADIM YAPILIŞI

Süt helvasının özelliği sütünün kaynatılmamasıdır. Derin bir kaba sütün yarısını ve toz şekeri alın. Şeker sütün içinde tamamen eriyene kadar tel bir çırpıcıyla karıştırın. Şeker eridikten sonra sütün kalanını ve 1 adet yumurta sarısını ekleyip tamamen homojen, pürüzsüz bir sıvı elde edene kadar çırpmaya devam edin.

Geniş ve kalın tabanlı bir tencereye tereyağını alıp eritin. Eriyip hafifçe köpüren yağın üzerine unu ilave edin. Ocağın altını kısın ve unun çiğ kokusu çıkana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) sürekli karıştırarak kavurun. Unun renginin çok koyulaşmamasına (beyaz kalmasına) özellikle dikkat edin.

Kavrulan unun üzerine hazırladığınız şekerli süt karışımını yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada unun topaklanmaması için bir yandan da tel çırpıcıyla hızlı ve sürekli şekilde karıştırın.

Tencereyi orta ateşe alın. Karışım koyulaşıp muhallebi kıvamına gelene ve üzeri göz göz olup kaynamaya başlayana kadar pişirin. Ocaktan almaya yakın vanilyayı ilave edip iyice yedirin.

Hazırladığınız akışkan sıcak helvayı ısıya dayanıklı küçük güveç kaplarına (veya orta boy tek bir borcama) üzerinde birer parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.

Önceden 200°C'ye ısıtılmış fırının sadece üst ızgara (grill) ayarını açın. Güveçleri fırının en üst rafına yerleştirin. Helvaların üzeri tıpkı fırın sütlaç gibi nar gibi kızarıp yer yer yanıklar oluşana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) fırınlayın.

Fırından çıkan süt helvalarının ilk harlı sıcağı geçtikten sonra, üzerlerine çekilmiş fındık veya ceviz serpiştirerek tercihe göre sıcak veya ılık olarak servis yapın.