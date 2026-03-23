Akşam yemeğine pratik bir lezzet şöleni: Beşamel soslu patatesli tavuk tarifi

Evde hem pratik hem şık bir yemek hazırlamak istiyorsanız, bu tarif tam size göre. Beşamel sosun kreması tavuk ve patatesle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet, klasik tavuk yemeklerinden çok daha özel bir hale geliyor. Misafir sofralarına da rahatlıkla yakışacak bu tarif, hem doyurucu hem de sunumuyla göz dolduruyor. İşte, enfes tadıyla beşamel soslu patatesli tavuk tarifi...

BEŞAMEL SOSLU PATATESLİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler:

4 adet tavuk göğsü (isteğe bağlı olarak but da kullanılabilir)

4-5 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

BEŞAMEL SOSLU PATATESLİ TAVUK YAPILIŞI

Patatesleri soyup halka şeklinde doğrayın ve biraz tuz eklenmiş kaynar suda 5 dakika haşlayın.

Hafif yumuşamış olmalı ama dağılmamalı.

Tavuk göğsünü tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tavada az yağ ile her iki tarafını da hafifçe kızartın.

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin.

Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından sütü yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırın.

Sos koyulaşınca tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskat ekleyin.

Fırın kabına patatesleri dizin.

Üzerine tavukları yerleştirin ve beşamel sosu dökün.

Rendelenmiş kaşar peynirini serpin.

Önceden 180°C ısıtılmış fırında 25-30 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Yanında taze bir salata ile sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!