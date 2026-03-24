Aksaray mutfağının inceliğiyle meşhur lezzeti: İnceelek tatlısı tarifi

İnceelek tatlısı, 2019 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş olup, hafifliği ve pratik hazırlanışı nedeniyle tercih ediliyor. İşte, enfes inceelek tatlısı tarifi...

İNCEELEK TATLISI TARİFİ

Malzemeler (6 kişilik)

3 su bardağı un

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yumurta

1 tatlı kaşığı yoğurt

5 damla limon suyu

Yarım yemek kaşığı karbonat

İçi için:

Ceviz ve buğday nişastası (yeteri kadar)

Üstü İçin:

250 gram tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

İNCEELEK TATLISI YAPILIŞI

Tatlının şerbeti için su ve toz şeker tencerede karıştırılır, kaynayınca ateşi kısılır, içine limon suyu ve tuz atılır.

15 dakika sonra şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Hamur malzemelerinin tümü yoğurma kabına alınır ve yoğurulur.

Hamur kulak memesi kıvamına gelince üzerine nemli bir bez örtülür ve 30 dakika bekletilir.

Dinlenen hamur 14 eşit bezeye ayırılır, her bezeye nişasta dökülerek çok ince açılır ve kızan sacın üzerinde pişirilir.

Yufkaların tümü pişirildikten sonra üstlerine çok az su serpilir.

Yufkalar kırılarak tepsiye döşenir, her kat yufka yağlanır ve ceviz dökülür.

Döşenen yufkalar istenilen biçimde dilimlere ayrılır.

Eritilen tereyağın üzerine zeytinyağı ilave edilir ve tepsinin üzerine bol bol gezdirilir.

Tepsi, 190 dereceye ısıtılmış fırında pişirilir.

Fırından çıkartılan inceelek, ılıyınca soğuk şerbeti üzerine dökülerek servis edilir.