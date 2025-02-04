Alman mutfağının sokak lezzeti: Currywurst tarifi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 14:31

Güncelleme: 04.02.2025 - 14:31

Almanya’nın en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan Currywurst, özellikle Berlin’de büyük bir kültür haline gelmiş, baharatlı sosuyla damakları şenlendiren enfes bir lezzettir. Kızartılmış ya da ızgara edilmiş sosislerin, köri ve domates bazlı özel bir sos ile buluştuğu bu tarif, hem pratik hem de inanılmaz lezzetlidir!

Malzemeler

Sosis için:

4 adet Bratwurst (ya da tercihen dana veya tavuk sosis)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı domates püresi

2 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı köri tozu

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Sosu hazırlayın:

Bir tavada tereyağını eritin ve doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Domates püresi, ketçap, sirke ve şekeri ekleyip karıştırın.

Köri tozu, kırmızı biber, hardal, tuz ve karabiberi ekleyip kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

Sosisleri pişirin:

Bratwurst veya tercih ettiğiniz sosisleri tavada az yağ ile kızartın veya ızgarada pişirin.

Pişen sosisleri dilimleyerek servis tabağına alın.

Son dokunuş:

Sosislerin üzerine hazırladığınız sosu dökün.

Üzerine bolca köri serpiştirerek servis edin.

YANINDA NEYLE SERVİS EDİLİR?

Currywurst, genellikle patates kızartması veya ekmekle servis edilir. Lezzetini artırmak için yanında mayonez ve ekstra köri serpiştirebilirsiniz!