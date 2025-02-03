Portekiz usulü bademli tatlı: Toucinho do Ceu tarifi

Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:50

Güncelleme: 03.02.2025 - 22:50

Portekiz mutfağı Avrupa'da çok bilinmeyen ancak enfes lezzetleri bünyesinde bulunduran bir mutfaktır. Özellikle tatlılarıyla ağızlarda şölen tadı bırakan Portekiz mutfağından Toucinho do Ceu tarifi yapacağız.

TOUCINHO DO CEU TARİFİ

Malzemeler:

200 gram badem unu

200 gram toz şeker

6 adet yumurta sarısı

2 adet bütün yumurta

100 ml su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)

Pudra şekeri (servis için)

Yapılışı: