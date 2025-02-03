Portekiz usulü bademli tatlı: Toucinho do Ceu tarifi
Portekiz mutfağında tatlılar genellikle yoğun, aromatik ve badem bazlı olur. Toucinho do Céu, adını "Cennetin Pastası" anlamına gelen özel bir tariftir ve yumuşacık dokusu ile tam bir lezzet şölenidir.
Portekiz mutfağı Avrupa'da çok bilinmeyen ancak enfes lezzetleri bünyesinde bulunduran bir mutfaktır. Özellikle tatlılarıyla ağızlarda şölen tadı bırakan Portekiz mutfağından Toucinho do Ceu tarifi yapacağız.
TOUCINHO DO CEU TARİFİ
Malzemeler:
- 200 gram badem unu
- 200 gram toz şeker
- 6 adet yumurta sarısı
- 2 adet bütün yumurta
- 100 ml su
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi
- 1 yemek kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)
- Pudra şekeri (servis için)
Yapılışı:
- Bir tencerede şeker ve suyu karıştırarak şerbet kıvamına gelene kadar kaynatın.
- Şerbeti ocaktan alıp ılımaya bırakın, ardından içine badem ununu ekleyerek iyice karıştırın.
- Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpın. Tarçın ve limon kabuğu rendesini ilave edin.
- Karışımı yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 160°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Oda sıcaklığına geldiğinde üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
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