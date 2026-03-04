Alp dağlarından kahvaltı sofralarına: Rösti tarifi

Mutfak literatüründe "patates mücverinin en sade ve saf hali" olarak tanımlanabilecek olan Rösti, temelinde sadece patates ve yağın kusursuz uyumuna dayanır. Bu yemeği standart kızartmalardan ayıran en temel özellik, patateslerin rendelenip nişastasının yardımıyla tavada bir bütün (kek) formunda pişirilmesidir.

RÖSTİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy nişastalı patates (haşlanmış ama diri bırakılmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı deniz tuzu

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

1 adet poşe yumnı veya maydanoz

Yapılışı