Alp dağlarından kahvaltı sofralarına: Rösti tarifi

Mutfak literatüründe "patates mücverinin en sade ve saf hali" olarak tanımlanabilecek olan Rösti, temelinde sadece patates ve yağın kusursuz uyumuna dayanır. Bu yemeği standart kızartmalardan ayıran en temel özellik, patateslerin rendelenip nişastasının yardımıyla tavada bir bütün (kek) formunda pişirilmesidir.
RÖSTİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük boy nişastalı patates (haşlanmış ama diri bırakılmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı deniz tuzu
- Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)
- 1 adet poşe yumnı veya maydanoz
Yapılışı
- Patatesleri bir gün önceden kabuklarıyla birlikte hafif diri kalacak şekilde haşlayın ve buzdolabında dinlendirin (soğuk patates çok daha iyi rendelenir).
- Dinlenen patateslerin kabuklarını soyun ve rendenin iri tarafıyla geniş bir kaba rendeleyin.
- Rendelenmiş patateslerin üzerine tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip, patatesleri ezmeden nazikçe harmanlayın.
- Yapışmaz bir tavada tereyağı ve sıvı yağı eritin.
- Patates karışımını tavaya boşaltın ve üzerini bir spatula yardımıyla hafifçe bastırarak düzeltin (bir omlet veya krep formu verin).
- Kenarlarını içeri doğru toparlayarak düzgün bir yuvarlak elde edin ve kısık-orta ateşte alt tarafı tamamen altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 10-12 dakika pişirin.
- Bir kapak veya geniş bir tabak yardımıyla Röstiyi ters çevirin.
- Diğer yüzüne de az miktarda tereyağı ekleyerek aynı çıtırlığa ulaşana kadar yaklaşık 8-10 dakika daha pişirme işlemini sürdürün.
- Dışı tamamen kıtırlaşan Röstiyi servis tabağına alın; üzerine yumurta ve taze yeşillikler ekleyerek dilimleyerek servis yapın.