Alplerden gelen efsane lezzet: Apfelstrudel

Mutfak literatüründe "hamur germe sanatının zirvesi" olarak tanımlanan Apfelstrudel, kökeni Osmanlı baklavasına ve Macar mutfağına dayanan, ancak 18. yüzyılda Viyana saraylarında bugünkü rafine formuna kavuşan bir Avusturya klasiğidir. Onu sıradan bir elmalı turttan ayıran en temel fark, hamurunun merdaneyle değil, ellerin tersiyle havada çekilerek "transparan" bir inceliğe ulaştırılması ve dolgusundaki elmaların suyunu emmesi için kullanılan tereyağlı ekmek kırıntısıdır.

APFELSTRUDEL TARİFİ

Malzemeler

Strudelteig (Hamur) İçin:

2 su bardağı un (elenmiş)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı ılık su

1 çay kaşığı limon suyu (glüteni gevşetip esnemeyi kolaylaştırmak için)

Bir fiske tuz

İç Harç İçin:

4 adet büyük boy ekşi yeşil elma (Granny Smith - incecik dilimlenmiş)

Yarım su bardağı kuru üzüm (ılık suda veya romda bekletilmiş)

Yarım su bardağı iri kıyılmış ceviz içi veya badem

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı ekmek kırıntısı veya galeta unu

3 yemek kaşığı tereyağı (kırıntıları kavurmak için)

Arası ve Üzeri İçin: 100 gram eritilmiş tereyağı

Yapılışı