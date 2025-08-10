Altın sarısı rengi ve enfes lezzetiyle: Çıtır mantı tarifi

Klasik mantının lezzetini, kızarmış hamurun çıtırlığıyla bir araya getiren çıtır mantı, hem pratik hem de doyurucu bir yemektir. Fırında ya da yağda kızartılarak hazırlanan bu tarif, özellikle davet sofralarında ve özel günlerde şık bir sunum alternatifi sunar. Üzerine dökülen sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosuyla damaklarda iz bırakır. Peki, altın sarısı rengi ve enfes lezzetiyle sofralarınızı süsleyen bu yemek nasıl yapılır? İşte, leziz çıtır mantı tarifi...

ÇITIR MANTI TARİFİ

Malzemeler

3 adet yufka

200 gr kıyma

1 adet küçük boy soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber, pul biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ (yufkaları yağlamak için)

Kızartmak için sıvı yağ (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz biber

ÇITIR MANTI YAPILIŞI

Kıymayı bir kaba alın, rendelenmiş soğanı ekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biber ile tatlandırıp iyice yoğurun.

Yufkaları dört eşit parçaya kesin.

Her parçayı tekrar ikiye bölerek üçgen şeklinde küçük parçalar elde edin.

Her üçgen yufkanın geniş kısmına kıymalı harçtan küçük bir parça koyun.

Kenarlarını içe kıvırmadan rulo şeklinde sarın ve uçlarını hafifçe bastırın.

Fırında: Yufkaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerlerine fırça ile sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi olana kadar pişirin.

Kızartma: Derin bir tavada yağı ısıtın, mantıları kızarana kadar çevirerek pişirin.

Yoğurdu ezilmiş sarımsakla karıştırın.

Tereyağını tavada eritip toz biber ekleyin.

Pişen mantıların üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin, ardından tereyağlı sosu dökün.

Afiyet olsun!