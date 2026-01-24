Anadolu'dan çıkan tarihi lezzet: Bamya çorbası tarifi

Bamya, kimi sofrada mesafeli yaklaşılan bir sebze olsa da bamya çorbası söz konusu olduğunda dengeler değişiyor. Özellikle Konya mutfağında düğünlerin, kalabalık aile yemeklerinin ve özel günlerin olmazsa olmazı kabul edilen bu çorba; et suyu, limon ve kuru çiçek bamyanın bir araya gelmesiyle kendine özgü bir lezzet yaratıyor. İnce uzun bamyaların verdiği kıvam, ekşili tadın iştah açan etkisiyle birleşince ortaya hem geleneksel hem de iddialı bir tarif çıkıyor.
BAMYA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 200 g kuru çiçek bamya (veya küçük boy bamya)
- 200-250 g kuşbaşı dana eti (isteğe göre kuzu eti de olur)
- 1 adet orta boy soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı (veya zeytinyağı)
- 6-7 su bardağı sıcak su (tercihen et suyu)
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Ekşisi için:
- 1 adet limonun suyu (isteğe göre artırılabilir)
- Üzeri için (isteğe bağlı):
- Pul biber
- Nane
Yapılış
- Eti haşlayın: Kuşbaşı eti tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana kadar haşlayın. Üzerindeki köpüğü alın.
- Soğanı kavurun: Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Soğanı küçük doğrayıp pembeleşene kadar kavurun.
- Salçayı ekleyin: Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.
- Et ve suyu ekleyin: Haşlanan eti ve et suyunu tencereye alın. Toplamda 6-7 su bardağı sıcak su olacak şekilde ayarlayın.
- Bamyayı hazırlayın: Kuru çiçek bamya kullanıyorsanız, sıcak suda 10 dakika bekletip süzün. (Bu işlem hem yumuşatır hem de daha temiz pişmesini sağlar.)
- Bamyayı tencereye alın: Kaynayan çorbaya bamyayı ekleyin.
- Karıştırmadan pişirin: Bamyayı ekledikten sonra çorbayı çok sık karıştırmayın. Orta-kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.
- Limon suyunu ekleyin: Pişmeye yakın limon suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberle lezzetini dengeleyin.
- Kıvamı kontrol edin: Çorba çok koyu olursa sıcak su ekleyerek açın.
- Servis edin: Sıcak servis yapın. İsteğe göre pul biber veya nane ile tamamlayın.