Anadolu'dan çıkan tarihi lezzet: Bamya çorbası tarifi

Bamya, kimi sofrada mesafeli yaklaşılan bir sebze olsa da bamya çorbası söz konusu olduğunda dengeler değişiyor. Özellikle Konya mutfağında düğünlerin, kalabalık aile yemeklerinin ve özel günlerin olmazsa olmazı kabul edilen bu çorba; et suyu, limon ve kuru çiçek bamyanın bir araya gelmesiyle kendine özgü bir lezzet yaratıyor. İnce uzun bamyaların verdiği kıvam, ekşili tadın iştah açan etkisiyle birleşince ortaya hem geleneksel hem de iddialı bir tarif çıkıyor.

BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

200 g kuru çiçek bamya (veya küçük boy bamya)

200-250 g kuşbaşı dana eti (isteğe göre kuzu eti de olur)

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı (veya zeytinyağı)

6-7 su bardağı sıcak su (tercihen et suyu)

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Ekşisi için:

1 adet limonun suyu (isteğe göre artırılabilir)

Üzeri için (isteğe bağlı):

Pul biber

Nane

Yapılış