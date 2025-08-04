Anadolu lezzetini sofralarınıza taşıyın: Ankara tava tarifi

Ankara mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Ankara tava, hem geleneksel hem de doyurucu bir lezzet olarak sofralarda yer buluyor. Özellikle et ve pirinç pilavının bir araya geldiği bu tarif, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Etli yemek sevenlerin favorisi olan Ankara tava, davet sofralarından aile yemeklerine kadar her yere yakışıyor. Peki, Anadolu mutfağının lezzetini sofralarınıza taşıyan bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz Ankara tava tarifi...

ANKARA TAVA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet kuzu incik (veya dana incik)

2 adet soğan

3 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

3 diş sarımsak

3,5 su bardağı sıcak et suyu

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

ANKARA TAVA YAPILIŞI

Kuzu incikleri düdüklü tencerede, üzerini geçecek kadar suyla haşlayın.

Haşlama suyunu pilavda kullanacağınız için suyuna sarımsak, defne yaprağı ve tane karabiber gibi aromatikler ekleyebilirsiniz.

Geniş bir tencerede tereyağının yarısını ve sıvı yağı ısıtın.

Arpa şehriyeyi ekleyin ve kısık ateşte altın sarısı renk alana kadar kavurun.

Ardından bir fırın tepsisine aktarın.Aynı tavada kalan tereyağını eritin.

Doğranmış soğan, kapya ve yeşil biberleri yumuşayana dek kavurun.

Ardından ezilmiş sarımsak, salçalar, rendelenmiş domates, tuz ve karabiberi ekleyin.

Yarım bardak sıcak suyla açıp birkaç dakika pişirin.

Hazırladığınız domatesli karışımı, kavrulmuş arpa şehriyeye ekleyin ve iyice harmanlayın.

Sosun şehriyeye iyice karışması, lezzeti artıracaktır.

Haşlanmış incikleri şehriyelerin üzerine düzenli bir şekilde yerleştirin.

Üzerine haşlama suyunu dökün.

Hazırladığınız Ankara tavayı, önceden ısıtılmış 180°C fırında, suyunu çekene kadar pişirin.

Fırından aldıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin.

Püf Noktaları

Et suyunun lezzetli olması için içine aromatik bitkiler eklemeyi unutmayın.

Arpa şehriyeyi yakmadan kavurmak, lezzetli bir taban için çok önemlidir.

Fırın öncesi tüm karışımın iyice harmanlanmasına dikkat edin.

Sunum Önerisi

Ankara tavanızı sıcak servis edin. Yanına ayran veya cacıkla mükemmel bir tamamlayıcı sunabilirsiniz. Üzerine biraz taze kekik ya da ince kıyılmış maydanoz serperek şık bir dokunuş katabilirsiniz.