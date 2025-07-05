Anadolu mutfağından saraylara laik lezzet: Perde pilavı

Perde Pilavı, adeta bir tören yemeğidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en görkemli mutfağına sahip şehirlerinden biri olan Siirt’te, düğün sofralarının vazgeçilmezi olan bu yemek, görünümüyle pastayı andırsa da içi bol baharatlı tavuklu iç pilavla doludur.
PERDE PİLAVI TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 1 yumurta
- 100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1/2 çay bardağı süt
- 1/2 çay bardağı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
İç pilav için:
- 1 bütün tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)
- 2 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü (önceden ıslatılmış)
- 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 2,5 su bardağı tavuk suyu
Kaplama için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)
- Badem (kabuğu soyulmuş, süsleme için)
Yapılışı:
- İç pilavı hazırlayın: Pirinci yıkayıp süzün. Tereyağında dolmalık fıstıkları kavurun, ardından pirinci ekleyip kavurmaya devam edin. Kuş üzümü, baharatlar, tuz ve tavuk suyunu ekleyin. Pilavı hafif diri kalacak şekilde pişirin. Ocaktan alıp didiklenmiş tavukla karıştırın, soğumaya bırakın.
- Hamuru yoğurun: Un, yumurta, süt, yoğurt, tereyağı ve tuzla yumuşak bir hamur hazırlayın. 10 dakika dinlendirin.
- Derin bir kek kalıbını tereyağıyla yağlayın. İçine bademleri simetrik şekilde dizin.
- Hamuru ince açıp kalıbın içine serin, kenarlarını dışarı taşırın.
- Soğuyan pilavı içine doldurun, dışta kalan hamurla üzerini kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 35–40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Ters çevirerek sıcak servis edin.