Anadolu mutfağından saraylara laik lezzet: Perde pilavı

Perde Pilavı, adeta bir tören yemeğidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en görkemli mutfağına sahip şehirlerinden biri olan Siirt’te, düğün sofralarının vazgeçilmezi olan bu yemek, görünümüyle pastayı andırsa da içi bol baharatlı tavuklu iç pilavla doludur.

PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 yumurta

100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 çay bardağı süt

1/2 çay bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

İç pilav için:

1 bütün tavuk göğsü (haşlanmış ve didiklenmiş)

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuş üzümü (önceden ıslatılmış)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı tavuk suyu

Kaplama için:

1 yemek kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)

Badem (kabuğu soyulmuş, süsleme için)

Yapılışı: