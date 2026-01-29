Anadolu mutfağının gizli hazinesi: Cevizli kömeç tarifi

Cevizli kömeç, Anadolu’nun farklı bölgelerinde nesilden nesile aktarılan, geleneksel tatlı ve hamur işi tariflerinden biridir. Genellikle özel günlerde hazırlanan bu lezzet; cevizle zenginleştirilen iç harcı ve ev yapımı hamuruyla sofralara sıcak bir hava katar. Peki, Anadolu mutfağının gizli hazinesi olan bu çörek nasıl yapılır? İşte, nefis cevizli kömeç tarifi...

CEVİZLİ KÖMEÇ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4–5 su bardağı un

İç harcı için:

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

CEVİZLİ KÖMEÇ YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın.

Maya ve şekeri ekleyip karıştırın.

Tuz ve unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Üzerini örtüp 40 dakika mayalandırın.

Ceviz, toz şeker ve tarçını bir kapta karıştırın.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın.

Bezeleri açın, iç harcı ortasına koyup kapatın. Üzerine bastırarak düzleştirin.

Kömeçleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Cevizli kömeç, çay veya sütle birlikte servis edildiğinde lezzeti daha da ön plana çıkar.

Ilık ya da soğuk tüketilebilir.

Afiyet olsun!