Anadolu mutfağının saklı lezzeti: Perde pilavı tarifi

Mutfak literatüründe "sembollerin yemeği" olarak bilinen Perde Pilavı, geleneksel olarak yeni evlenen çiftlere sunulan derin anlamlar taşır. Yufka evin mahremiyetini, pirinç bereketi, bademler ise ailenin köklerini temsil eder. Bu yemeği diğer iç pilavlardan ayıran temel fark, pirincin tencerede değil, fırında hamurla birlikte pişerek kendi buharında son dokusuna ulaşmasıdır. Gastronomi dünyasında "sürprizli sunum" kategorisinin en köklü üyelerinden biri olan bu reçete, kesildiği an yayılan o yoğun baharat ve safran kokusuyla ünlüdür.

PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı basmati veya kaliteli baldo pirinç

3 adet haşlanmış ve didiklenmiş tavuk but

3 su bardağı tavuk suyu (haşlama suyundan)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

3.5 su bardağı un

1 avuç soyulmuş çiğ badem

50 gram oda sıcaklığında tereyağı (kalıbı yağlamak için)

Yapılışı