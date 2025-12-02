Anadolu'nun efsanevi lezzeti: Saç tava tarifi

Saç tava Türkiye’nin hemen her bölgesinde bilinse de, taşra mutfaklarında uygulanan özel bir teknik uzun yıllardır gölgede kalmış durumda. Bu yöntem, etin önce kendi yağında mühürlenmesi, ardından sebzelerin ayrı pişirilip son aşamada birleşmesi üzerine kurulu bir düzen taşıyor. Böylece hem etin suyu korunmuş oluyor hem de sebzeler fazla yumuşayıp lezzet kaybetmiyor. Anadolu’nun pek çok köyünde bu tarif hâlâ geleneksel sac üzerinde hazırlanıyor, ancak şehirlerde pek bilinmeyen bir form olarak yaşamını sürdürüyor.

SAÇ TAVA TARİFİ

Malzemeler

600 g dana kuşbaşı (kol veya but)

1 adet büyük kuru soğan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

2 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Yapılışı