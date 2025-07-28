Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Höşmerim tarifi

Tatlı denince akla şerbetli ya da sütlü lezzetler gelir. Ama Höşmerim, ikisinin de ötesinde: sıcak, peynirli, irmikli ve bol sabırla pişen geleneksel bir Anadolu tatlısı.

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler

500 gr taze lor peyniri (tercihen tuzsuz)

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yumurta sarısı

(isteğe bağlı) 1 çay kaşığı vanilya veya damla sakızı

Yapılışı: