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Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Höşmerim tarifi

Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Höşmerim tarifi

28.07.2025 12:12:00
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Haber Merkezi
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Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Höşmerim tarifi

Yüzyıllardır özellikle Balıkesir ve çevresinde yapılan, yapımı zahmetli ama lezzeti unutulmaz bir tatlı: Höşmerim. Taze peynirle hazırlanan bu sıcak tatlı, Anadolu’nun mutfak mirası içinde ayrı bir yere sahip.

Tatlı denince akla şerbetli ya da sütlü lezzetler gelir. Ama Höşmerim, ikisinin de ötesinde: sıcak, peynirli, irmikli ve bol sabırla pişen geleneksel bir Anadolu tatlısı. 

HÖŞMERİM TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr taze lor peyniri (tercihen tuzsuz)
  • 1 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yumurta sarısı
  • (isteğe bağlı) 1 çay kaşığı vanilya veya damla sakızı

Yapılışı:

  1. Derin bir tencerede tereyağını eritin.
  2. Üzerine lor peynirini ilave edip, orta ateşte ezerek kavurun.
  3. Şeker ve irmiği ekleyin, sürekli karıştırarak irmik hafif renk alana kadar pişirin.
  4. Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın, karışıma azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.
  5. Tatlı koyulaşana kadar 10-15 dakika karıştırarak pişirmeye devam edin.
  6. Ocaktan alınca sıcakken kaselere paylaştırın.
  7. Üzerine ceviz, fıstık veya tarçın serpip sıcak ya da ılık olarak servis edin.
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