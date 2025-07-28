Anadolu'nun lezzetli tatlısı: Höşmerim tarifi

Tatlı denince akla şerbetli ya da sütlü lezzetler gelir. Ama Höşmerim, ikisinin de ötesinde: sıcak, peynirli, irmikli ve bol sabırla pişen geleneksel bir Anadolu tatlısı.
HÖŞMERİM TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr taze lor peyniri (tercihen tuzsuz)
- 1 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yumurta sarısı
- (isteğe bağlı) 1 çay kaşığı vanilya veya damla sakızı
Yapılışı:
- Derin bir tencerede tereyağını eritin.
- Üzerine lor peynirini ilave edip, orta ateşte ezerek kavurun.
- Şeker ve irmiği ekleyin, sürekli karıştırarak irmik hafif renk alana kadar pişirin.
- Ayrı bir kapta yumurta sarısını çırpın, karışıma azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.
- Tatlı koyulaşana kadar 10-15 dakika karıştırarak pişirmeye devam edin.
- Ocaktan alınca sıcakken kaselere paylaştırın.
- Üzerine ceviz, fıstık veya tarçın serpip sıcak ya da ılık olarak servis edin.