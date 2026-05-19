Anadolu'nun pratik lezzeti: Ezogelin çorbası

Mutfak literatüründe adını Gaziantep’in Barak ovasında yaşamış olan ve güzelliğiyle destanlaşan Ezo Gelin’in gurbette memleket hasretiyle evindeki malzemeleri birleştirerek yaptığı hikayeden alan bu çorba, Türk mutfak kültürünün en karakteristik başlangıçlarından biridir.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pilavlık bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

6-7 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Yapılışı