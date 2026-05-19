Anadolu'nun pratik lezzeti: Ezogelin çorbası

Mutfak literatüründe adını Gaziantep’in Barak ovasında yaşamış olan ve güzelliğiyle destanlaşan Ezo Gelin’in gurbette memleket hasretiyle evindeki malzemeleri birleştirerek yaptığı hikayeden alan bu çorba, Türk mutfak kültürünün en karakteristik başlangıçlarından biridir.
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur
- 1 yemek kaşığı pirinç
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 6-7 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- Tuz
Yapılışı
- Kırmızı mercimeği, bulguru ve pirinci bol suda yıkayıp süzün. Özellikle pirinç ve bulgurun nişastasını tamamen kaybetmemesi, çorbanın kendi kendini bağlaması açısından önemlidir.
- Çorba tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı eritin. Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip şeffaflaşana kadar orta ateşte soteleyin.
- Domates ve biber salçalarını tencereye ilave edin. Salçaların o çiğ kokusu gidene ve tencerenin tabanına hafifçe tutunana kadar yaklaşık 2 dakika kavurun.
- Yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci tencereye ekleyin. Tüm malzemeyi salçalı tabanla bütünleşmesi için 1 dakika boyunca nazikçe karıştırarak kavurun.
- Sıcak suyu (veya et suyunu) tencereye boşaltın. Tuzunu ve kimyonu ekleyip bir kez karıştırın. Çorba kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise en kısık ateşte tüm bakliyatlar tamamen yumuşayıp patlayana kadar yaklaşık 25-30 dakika ağır ağır pişmeye bırakın. (Çorba piştikçe bulgur ve pirinç suyu çekecektir, gerekirse sıcak su takviyesi yapın).
- Ayrı bir küçük sos tavasında bir kaşık tereyağını kızdırın. İçine kuru naneyi ve pul biberi ekleyip yağın köpürmesini sağlayın. Nanenin yanmamasına dikkat ederek kokusu yükseldiği an bu sıcak sosu kaynayan çorbanın içine dökün (o meşhur cısırtı sesini duymalısınız). Çorbayı 2 dakika daha tıngırdatıp ocaktan alın.