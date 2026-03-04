Anadolu’nun şifa deposu: Evelik çorbası tarifi

Evelik otu, halk arasında labada olarak da bilinen, hafif ekşi tada sahip yeşil yapraklı bir bitki. Demir ve lif açısından zengin olan bu ot, özellikle yöresel çorba ve yemeklerde kullanılıyor.

MALZEMELER

1 bağ evelik otu

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı bulgur

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz

Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Evelik otlarını bol suyla yıkayıp ince ince doğrayın.

Yeşil mercimeği ayrı bir tencerede hafif yumuşayana kadar haşlayın.

Tencereye sıvı yağı alın, yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Haşlanmış mercimek, bulgur ve suyu ilave edin.

Kaynamaya başladıktan sonra doğranmış evelik otlarını ekleyin.

Tuzunu ayarlayıp tüm malzemeler yumuşayana kadar pişirin.