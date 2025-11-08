Anadolu'nun şifalı lezzeti: Tarhun çorbası tarifi

Tarhun otu, eski çağlardan bu yana “şifa bitkisi” olarak anılıyor. Anadolu’da özellikle Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde sıkça kullanılan bu aromatik ot, çorbalara benzersiz bir lezzet kazandırıyor. Tarhun Çorbası, hafif ekşimsi tadı ve iştah açıcı kokusuyla hem soğuk algınlığına iyi geliyor hem de sofralarda geleneksel bir dokunuş yaratıyor. Fransız mutfağında da “tarragon soup” olarak bilinen bu lezzet, bizde daha doğal, ev yapımı ve samimi bir biçimde yaşatılıyor. İşte yöresel tarifine sadık kalarak hazırlayabileceğiniz nefis Tarhun Çorbası tarifi...

TARHUN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta sarısı

5 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su

1 yemek kaşığı ince bulgur (isteğe bağlı pirinç de kullanılabilir)

1 çay kaşığı kuru tarhun (taze tarhun varsa 1 dal)

1 çay kaşığı tuz

İsteğe göre karabiber ve kırmızı pul biber

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kuru nane

Bir tutam tarhun otu

Yapılışı: