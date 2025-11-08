Anadolu'nun şifalı lezzeti: Tarhun çorbası tarifi

Tarhun otu, eski çağlardan bu yana “şifa bitkisi” olarak anılıyor. Anadolu’da özellikle Doğu ve Orta Anadolu bölgelerinde sıkça kullanılan bu aromatik ot, çorbalara benzersiz bir lezzet kazandırıyor. Tarhun Çorbası, hafif ekşimsi tadı ve iştah açıcı kokusuyla hem soğuk algınlığına iyi geliyor hem de sofralarda geleneksel bir dokunuş yaratıyor. Fransız mutfağında da “tarragon soup” olarak bilinen bu lezzet, bizde daha doğal, ev yapımı ve samimi bir biçimde yaşatılıyor. İşte yöresel tarifine sadık kalarak hazırlayabileceğiniz nefis Tarhun Çorbası tarifi...
TARHUN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 5 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su
- 1 yemek kaşığı ince bulgur (isteğe bağlı pirinç de kullanılabilir)
- 1 çay kaşığı kuru tarhun (taze tarhun varsa 1 dal)
- 1 çay kaşığı tuz
- İsteğe göre karabiber ve kırmızı pul biber
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kuru nane
- Bir tutam tarhun otu
Yapılışı:
- Unu kavurun: Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar hafifçe kavurun.
- Tavuk suyunu ekleyin: Kavrulan una azar azar sıcak tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Yoğurt terbiyesini hazırlayın: Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı unu çırpın. Karışıma tencereden bir kepçe sıcak su ekleyerek ılıştırın.
- Terbiyeyi tencereye ekleyin: Yoğurtlu karışımı azar azar tencereye dökün. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatın.
- Bulguru ve baharatları ekleyin: Bulguru, tarhunu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Bulgurlar yumuşayana kadar 10-15 dakika pişirin.
- Sosu hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin, nane ve biraz tarhun ekleyin. Kızarınca çorbanın üzerine gezdirin.
- Son dokunuş: Tüm aromaların oturması için çorbayı birkaç dakika dinlendirin.