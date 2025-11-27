Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu’nun taneli mirası: Türkiye pilav haritası

Türkiye’nin mutfak geleneği, pilavı bölgeden bölgeye değişen bir kültür hazinesine dönüştürüyor. Beş bölgeden beş karakteristik pilav, Anadolu’nun zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

Türkiye’nin mutfak kültürü, pilavı bölgeler arasında değişen bir kimliğe dönüştürüyor. Coğrafyanın havası, toprağın bereketi ve geleneklerin izleri, her yörede bambaşka bir pilav tarifinin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte Anadolu’nun beş farklı noktasından öne çıkan en özgün pilav lezzetleri…

PERDENİN ARDINDAKİ LEZZET

Siirt’in simgesi perde pilavı, badem, kuş üzümü ve baharatla zenginleşen iç pilavın hamurla kaplanarak fırınlanmasıyla hazırlanıyor.

Düğün sofralarının vazgeçilmezi olan bu yemek, “yuvanın kurulması” anlamını taşıyan sembolik bir ritüel niteliği taşıyor.

DUMANI ÜSTÜNDE FİRİK PİLAVI

Gaziantep, Kilis ve Hatay hattında firik pilavı, tütsülenmiş genç buğdayın dumanlı aromasıyla öne çıkıyor.

Bulgurla birlikte pişirilen firik; kimi yerde kuyruk yağı, kimi yerde zeytinyağı ile harmanlanarak bölgesel farklılıklar kazanıyor.

KARADENİZ’İN HAMSİLİ SOFRASI

Hamsili pilav, Karadeniz’in denizle kurduğu güçlü bağın en karakteristik yemeği olarak biliniyor.

Baharatlı iç pilavın hamsilerle kaplanıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu tarif, hem görünümü hem de tadıyla bölgenin kimlik yemeği hâline geliyor.

YAYLADAN GELEN KOKU: ÇAŞIR

Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde yetişen çaşır otu, Doğu Anadolu pilavlarına yoğun bir bitki aroması katıyor.

Doğadan toplanan bu yabani ot, pirincin sade tadıyla birleşerek yayla kültürünün doğal dokusunu yansıtıyor.

EGE’DEN TRAKYA’YA OTLU PİLAVLAR

Ege ve Trakya mutfağında pilav; tarladan sofraya taşınan sebzeler, zeytinyağı ve taze otlarla hafif bir kimlik kazanıyor.

Otlu pilavlar, enginarlı tarifler ve sebzeli pirinç çeşitleri bölgenin tarım kültürünü mutfağa yansıtıyor.

