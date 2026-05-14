Anadolu sofralarının değişmez lezzeti: Karnıyarık tarifi

Mutfak literatüründe "pilavın en sadık yoldaşı" olarak tanımlanan Karnıyarık, patlıcanın başrolde olduğu onlarca yemek arasından karakteristik dolgusu ve pişirme tekniğiyle sıyrılır. Onu zeytinyağlı "İmam Bayıldı"dan ayıran en temel fark, içeriğindeki sıcak kıymalı harç ve fırınlanma/tencere sürecidir.
KARNIYARIK TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet orta boy patlıcan (mümkünse çizgili soyulmuş ve acısı alınmış)
- 300 gram orta yağlı dana kıyma
- 2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak
- 2 adet yeşil biber (ince kıyılmış)
- 2 adet domates (rendelenmiş veya küçük küpler halinde doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- Tuz, karabiber, pul biber
- Kızartmak İçin: Bol sıvı yağ
- Sosu İçin: 1 yemek kaşığı salça ve 1.5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Patlıcanları alacalı (pijama şeklinde) soyun ve acısını salması için tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ardından patlıcanları tamamen kurulayın. Islak kalması, kızartma sırasında yağ sıçramasına ve doku bozulmasına neden olur.
- Sıvı yağı kızdırın ve bütün patlıcanları her tarafı hafifçe renk alıp yumuşayana kadar kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.
- Bir tavada kıymayı suyunu çekene kadar kavurun. Ardından soğanları ve biberleri ekleyip sotelemeye devam edin. Salçayı, sarımsağı ve domatesleri ekleyip sos kıvam alana kadar pişirin. Baharatlarını ekleyip ocağı kapatın ve ince kıyılmış maydanozları ilave edin.
- Patlıcanları bir fırın kabına veya geniş bir tencereye dizin. Ortalarını bıçak yardımıyla boydan boya çizin (tabanına inmeden) ve bir kaşık yardımıyla hafifçe genişletin.
- Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcanların içine cömertçe paylaştırın. Üzerlerini birer dilim domates ve biberle süsleyin.
- Salçalı sıcak su karışımını tabağın kenarından dökün. Önceden ısıtılmış 190°C derece fırında (veya tencerede kısık ateşte) sebzeler tamamen yumuşayıp sos özleşene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.