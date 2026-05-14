Anadolu sofralarının değişmez lezzeti: Karnıyarık tarifi

Mutfak literatüründe "pilavın en sadık yoldaşı" olarak tanımlanan Karnıyarık, patlıcanın başrolde olduğu onlarca yemek arasından karakteristik dolgusu ve pişirme tekniğiyle sıyrılır. Onu zeytinyağlı "İmam Bayıldı"dan ayıran en temel fark, içeriğindeki sıcak kıymalı harç ve fırınlanma/tencere sürecidir.

KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta boy patlıcan (mümkünse çizgili soyulmuş ve acısı alınmış)

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber (ince kıyılmış)

2 adet domates (rendelenmiş veya küçük küpler halinde doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber, pul biber

Kızartmak İçin: Bol sıvı yağ

Sosu İçin: 1 yemek kaşığı salça ve 1.5 su bardağı sıcak su

Yapılışı