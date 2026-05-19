Anadolu sofralarının şifalı çorbası: Tarhana çorbası tarifi

Mutfak literatüründe "dünyanın ilk hazır çorbası" olarak kabul edilen ama içeriğindeki probiyotik zenginlikle modern beslenme biliminin odağında yer alan Tarhana, Orta Asya’dan günümüze taşınan bir saklama ve kışa hazırlık disiplinidir. Onu sıradan un çorbalarından ayıran en temel fark, hamurunun günlerce fermente edilmesinden (ekşitilmesinden) gelen o derin aroma katmanları ve içerisindeki kırmızı biber, domates, nane ile soğan füzyonudur.
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı dolusu toz ev tarhanası
- 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (hakiki lezzet için)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (parlaklık vermesi için)
- 1 yemek kaşığı domates salçası (tercihen yarı yarıya biber salçası karışımı)
- 2 diş sarımsak (incecik rendelenmiş - şifa ve aroma katmanı)
- 1 su bardağı soğuk su (tarhanayı açmak için)
- 4-5 su bardağı sıcak kemik veya tavuk suyu (lezzet gövdesi için)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı pul biber
- Tuz
Yapılışı
- Toz tarhanayı derin bir kaseye alın. Üzerine 1 su bardağı oda sıcaklığında soğuk su ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla tarhana tamamen eriyip pürüzsüz bir sıvı haline gelene kadar karıştırın. (Tarhanayı doğrudan sıcak suya atmak, nişastanın aniden pıhtılaşmasına ve çorbanın topaklanmasına neden olan en büyük operasyonel hatadır).
- Çorba tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı eritin. Rendelenmiş sarımsakları ve salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte 1-2 dakika kavurun. Kuru naneyi ve pul biberi de bu aşamada yağın içine ekleyerek baharatların aromatik yağlarını serbest bırakmasını sağlayın.
- Tencereye 4 su bardağı sıcak kemik veya tavuk suyunu ilave edip hızlıca karıştırın.
- Kasede soğuk suyla açtığınız tarhana karışımını, tenceredeki sıcak suya sicim gibi incecik akıtarak bir yandan da çırpıcıyla sürekli karıştırarak ekleyin.
- Çorba kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın, tuzunu ekleyin ve tarhananın unsu kokusu tamamen gidip sos gibi koyulaşana kadar yaklaşık 10-12 dakika ağır ağır tıkırdatın. Kıvamı fazla koyu gelirse kalan sıcak suyu azar azar ekleyerek dengeleyin.
- Ocağı kapatın ve çorbayı kapağı kapalı şekilde 5 dakika dinlendirin.