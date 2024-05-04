Anadolu'nun bilinmeyen lezzeti: Yumurta Öccesi tarifi
Anadolu'nun zengin mutfak kültüründe keşfedilmeyi bekleyen bir lezzet! Yumurta öccesi tarifiyle damaklarınızı şenlendirin. İşte, Yumurta Öccesi tarifi...
Türk mutfağının derinliklerinde gizlenmiş, ancak lezzetiyle büyüleyen bir tat olan yumurta öccesi, Anadolu'nun gizli hazinelerinden biridir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, kahvaltı sofralarına veya öğün aralarına keyifli bir renk katmak için idealdir. İşte, Yumurta Öccesi tarifi...
YUMURTA ÖCCESİ TARİFİ
Malzemeler
- 6 yumurta
- 1 demet yeşil soğan
- 1 demet maydanoz
- 1 demet taze sarımsak
- 1 demet taze nane
- 4 yemek kaşığı un
- Tuz
- Kırmızı pul biber
Domates sosu için;
- 2 domates
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
Yapılış
- Yumurtaları geniş bir karıştırma kasesinde çırpın. Çok ince kıydığınız sebzeler ve unu ilave edin.
- Tuz ve kırmızı pul biberle tatlandırıp harç kıvam alıncaya kadar karıştırın.
- Bir yumurta pişirme ya da özel öcce tavasının göz yerlerine ay çiçek yağı dökün.
- Harçtan bir yemek kaşığı kadar alarak kızgın yağa ilave edin. Her iki tarafını da kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin.
- Domates sosu için rendelediğiniz domatesleri bir sos tenceresine alın. Toz şeker, tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekinceye kadar pişirin.
- Öcceleri yanında domates sosu ile beraber sıcak servis yapın.
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