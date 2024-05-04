Anadolu'nun bilinmeyen lezzeti: Yumurta Öccesi tarifi

Yayınlanma: 04.05.2024 - 10:11

Güncelleme: 04.05.2024 - 10:11

Türk mutfağının derinliklerinde gizlenmiş, ancak lezzetiyle büyüleyen bir tat olan yumurta öccesi, Anadolu'nun gizli hazinelerinden biridir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, kahvaltı sofralarına veya öğün aralarına keyifli bir renk katmak için idealdir. İşte, Yumurta Öccesi tarifi...

YUMURTA ÖCCESİ TARİFİ

Malzemeler

6 yumurta

1 demet yeşil soğan

1 demet maydanoz

1 demet taze sarımsak

1 demet taze nane

4 yemek kaşığı un

Tuz

Kırmızı pul biber

Domates sosu için;

2 domates

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Yapılış