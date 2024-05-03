Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kaygana, Anadolu'nun zengin baharatları ve yöresel malzemeleriyle hazırlanan nefis bir kahvaltı lezzetidir. İşte, yapımı kolay ve lezzetli kaygana tarifi...
Yumuşak dokusu ve doyurucu içeriğiyle kaygana, kahvaltı sofralarınıza keyif ve lezzet katarken, Anadolu'nun otantik tadını da sofralarınıza taşır. İşte, yapımı kolay ve lezzetli kaygana tarifi...
KAYGANA TARİFİ
Malzemeler
- 4 yumurta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- maydanoz
- dereotu
- yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
- tuz
Yapılış
- Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın.
- Sonra yumurtaları ekleyin.
- En son yeşillikleri ekleyip çırpın.
- Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın.
- Ardından hamuru döküp arkalı önlü kızartın.
- Hamur bitene kadar aynı işlemi yapın.
- Hamuru ister ince isterseniz kalın döküp pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.
kaygana haberleri Kahvaltı haberleri tarif haberleri pratik tarifler haberleri pratik tarif haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Can Atalay'la ilgili yeni karar!
- Özel'den Kılıçdaroğlu hamlesi
- Erbakan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler!
- Erdoğan, eski ABD Senatörü adayı Dr. Öz ile görüştü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki
- CHP'den 'Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
- Bahçeli'nin ismi verilecek
- Benzin ve motorine zam, otogaza indirim!
- 'Süpürün' emrine ilişkin Vali Gül'den açıklama
- Boş koltuk mesaj içermiyor