Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kaygana, Anadolu'nun zengin baharatları ve yöresel malzemeleriyle hazırlanan nefis bir kahvaltı lezzetidir. İşte, yapımı kolay ve lezzetli kaygana tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:44
Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi
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Yumuşak dokusu ve doyurucu içeriğiyle kaygana, kahvaltı sofralarınıza keyif ve lezzet katarken, Anadolu'nun otantik tadını da sofralarınıza taşır. İşte, yapımı kolay ve lezzetli kaygana tarifi... 

KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

  • 4 yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • maydanoz
  • dereotu
  • yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
  • tuz

Yapılış

  1. Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın.
  2. Sonra yumurtaları ekleyin.
  3. En son yeşillikleri ekleyip çırpın.
  4. Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın.
  5. Ardından hamuru döküp arkalı önlü kızartın.
  6. Hamur bitene kadar aynı işlemi yapın.
  7. Hamuru ister ince isterseniz kalın döküp pişirebilirsiniz. Afiyet olsun.

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