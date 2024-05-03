Anadolu'nun baharından kahvaltı sofralarına: Kaygana tarifi

Yayınlanma: 03.05.2024 - 10:44

Güncelleme: 03.05.2024 - 10:44

Yumuşak dokusu ve doyurucu içeriğiyle kaygana, kahvaltı sofralarınıza keyif ve lezzet katarken, Anadolu'nun otantik tadını da sofralarınıza taşır. İşte, yapımı kolay ve lezzetli kaygana tarifi...

KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

maydanoz

dereotu

yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)

tuz

Yapılış