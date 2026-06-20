Anne eli değmiş gibi: Geleneksel musakka tarifi

Musakka, kızartılmış veya hafifçe pişirilmiş patlıcanların kıymalı harçla buluşturulmasıyla hazırlanan geleneksel bir yemektir. Özellikle yaz aylarında taze patlıcanlarla yapılan musakka, yoğun aroması ve besleyici içeriğiyle öne çıkar.

MUSAKKA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

300 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Pul biber

MUSAKKA NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı şekilde soyulur ve dilimlenir. Acısının çıkması için tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletilir. Daha sonra kurulanarak hafifçe kızartılır veya fırında yumuşayana kadar pişirilir.

Geniş bir tavada sıvı yağ ile yemeklik doğranmış soğanlar kavrulur. Üzerine kıyma eklenerek suyunu çekene kadar pişirilir. Ardından doğranmış biberler, rendelenmiş domatesler ve salça ilave edilir. Tuz ve baharatlar da eklenerek birkaç dakika daha kavrulur.

Fırın kabına veya tencereye önce patlıcanların bir kısmı yerleştirilir. Üzerine kıymalı harç yayılır. Kalan patlıcanlar da harcın üzerine dizilir. Sıcak su eklenerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirilir.