Anne eli değmiş gibi: Tam kıvamında sütlaç tarifi

Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan sütlaç, az malzemeyle büyük lezzet sunan nadir tariflerden. Ancak doğru kıvamı tutturmak her zaman kolay olmaz. Pirincin fazla gelmesi lapalaştırır, az gelmesi ise sütlü çorbaya dönüştürür. Gerçek sütlaç; kaşıkta durmalı, ağızda dağılmalı ve süt tadını kaybetmemelidir.

MALZEMELER

1 litre s üt



Yar ım su bardağı baldo pirin ç



1 su barda ğı toz şeker



2 su bardağı su



1 yemek kaşığı buğday nişastası



1 çay barda ğı s üt (ni şastayı a çmak için)



1 paket vanilin

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp 2 su bardağı suyla yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu tamamen çekmesine gerek yok, hafif diri kalabilir.

Üzerine sütü ekleyin ve orta ateşte karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra şekeri ilave edin.

Nişastayı çay bardağı sütle açın ve karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Sürekli karıştırarak 10–15 dakika daha pişirin.

Ocaktan almaya yakın vanilini ekleyin ve karıştırın.

Sütlacı kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabında dinlendirin.

TAM KIVAM İÇİN PÜF NOKTALARI

Pirinç mutlaka ayrı haşlanmalı; doğrudan süte eklenmemeli.

Nişasta az miktarda kullanılmalı, kıvam vermek için yeterlidir.

Karıştırmayı bırakmamak, sütlacı pürüzsüz yapar.

Soğudukça koyulaşacağı unutulmamalı; ocaktan alırken biraz akışkan olması idealdir.