Anne eli değmiş lezzet: Evde sulu köfte tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden sulu köfte, herkesin çocukluk anılarında yer eden sıcak ve samimi bir yemektir. Yumuşacık köfteleri, sebzelerin enfes uyumu ve kıvamında sosuyla her lokmada lezzet sunar.
Sulu köfte, Türk mutfağının vazgeçilmez klasiklerinden biridir. Yumuşacık köfteleri, bol sebzeli ve kıvamında sosuyla hem doyurucu hem de lezzetli bir ana yemek sunar. Aile sofralarına nostalji katmak isteyenler için işte pratik ve tam kıvamında bir sulu köfte tarifi!
Malzemeler
Köfte için:
- 300 gram kıyma
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
Sosu için:
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 5 su bardağı su
- 2 adet patates (küp doğranmış)
- 1 adet havuç (halka doğranmış)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
Köfteyi Hazırlayın:
Köfte malzemelerini derin bir kaba alın.
Tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak köfteler hazırlayın.
Sebzeleri ve Sosu Hazırlayın:
Tencereye sıvı yağı koyup ısıtın.
Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Üzerine suyu ekleyerek karıştırın.
Pişirme:
Su kaynadığında patates ve havuçları ekleyin, 10 dakika kadar pişirin.
Köfteleri tencereye ekleyin ve kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.
Tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.
Servis:
Sulu köftenizi sıcak olarak servis edin. Yanında pirinç pilavı ve turşu ile tamamlayabilirsiniz.
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