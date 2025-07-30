Antalya’dan sofranıza gelen lezzet: Hibeş tarifi

Akdeniz’in sıcak ve samimi mutfağından çıkan Hibeş, tahin sevenlerin favorisi olacak nefis bir meze. Limon suyu ve sarımsağın keskinliğiyle tahinin yoğun tadını yumuşatan Hibeş; Antalya sofralarında ekmek banmalık olarak sunulur, bazen kebap ve et yemeklerinin yanında da tercih edilir. Az malzemeyle hazırlanan, ferah ve doyurucu bu yöresel lezzeti mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler

Yarım su bardağı tahin

1–2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay bardağı limon suyu

Yarım çay bardağı su (gerekirse biraz daha ekleyebilirsiniz)

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

YAPILIŞI

Derin bir kasede tahini, ezilmiş sarımsağı ve limon suyunu karıştırın.

Kıvamını açmak için azar azar su ekleyin ve pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın.

Üzerine kimyon ve tuz ekleyerek karıştırın.

Servis tabağına alın; dileyen üzerine zeytinyağı gezdirebilir.