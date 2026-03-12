Asırlık miras, eşsiz lezzet: Coğrafi işaretli Antakya tuzlu yoğurt çorbası tarifi...

Hatay mutfağı denilince akla gelen ilk şifa depolarından biri olan Tuzlu Yoğurt Çorbası; sadece doyurucu bir başlangıç değil, aynı zamanda paylaşmanın da en leziz sembolü. İşte, Antakya tuzlu yoğurdunun başrolde olduğu bu tarifin yapılışı...

MALZEMELER (10 KİŞİLİK)

400 gram pirinç

500 gram Antakya tuzlu yoğurdu

2 litre su

1,5 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı kuru nane

1 kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Pirinç ayıklanıp yıkanır.

Derin bir tencerede ince kıyılan soğan ile sıvı yağ kavrulur.

Kavrulan soğanın üzerine pirinç eklenir.

Daha sonra su eklenir ve pirinçler açılana kadar kaynatılır.

Tuzlu yoğurt, kaynayan suyun içine ilave edilir ve eriyene kadar iyice karıştırılır.

Özdeşleşene kadar pişirilen çorbaya tuz eklenir.

Piştikten sonra üzerine yağda hafifçe ısıtılan nane dökülerek servisi yapılır.