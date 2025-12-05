Astor Şarj, Türkiye’nin ilk kadın formula pilotuyla güçlü iş birliğini reklam filmiyle tanıttı

Bugüne kadar 750 binden fazla kullanıcıya ulaşan Astor Şarj, Türkiye’deki her iki elektrikli araçtan birine hizmet veriyor. Türkiye’nin ilk kadın Formula pilotu Sena Savaşer ile iş birliğini konu alan reklam filmi lansmanını Swissotel Bosphorus’ta gerçekleştiren şirket, hız ve teknolojiye verdiği önemi ve elektrikli araç ekosistemine yaptığı katkıyı bir kez daha ön plana çıkardı.

Düzenlenen etkinliğe; Astor Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Geçgel, Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan, Astor Şarj Satış ve İş Geliştirme Müdürü Volkan Turna, sektör temsilcileri, iş dünyası ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Hız ve teknoloji buluşuyor”

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan yaptığı açılış konuşmasında, Astor Şarj’ ın sürdürülebilir ulaşım vizyonunu ve Türkiye’nin ilk kadın F4 pilotu Sena Savaşer ile hayata geçirilen iş birliğinin markanın dönüşüm yolculuğundaki önemini vurguladı. Doğan, sözlerini “Tecrübe ve üretim gücümüzü, geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç şarj istasyonlarına da taşıdık. Astor Şarj markamızla, bugün Türkiye’nin dört bir yanında kurduğumuz geniş ağımız ve yüksek hızlı şarj ünitelerimiz ile sektörün lider oyuncularından biri konumundayız. Astor Şarj ile de enerjimizi yollara ve hayatın içine taşıyoruz.Bugün ise burada, hızın ve performansın sınırlarını zorlayan bir isimle yollarımızı birleştirdik. Türkiye’nin ilk kadın Formula pilotu Sena Savaşer ile gerçekleştirdiğimiz reklam iş birliğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hedef, 81 ilde yüksek hızlı şarj

Astor Şarj Satış ve İş Geliştirme Müdürü Volkan Turna, Astor Şarj olarak 170 bini aşkın kayıtlı kullanıcıyla pazarın yarısından fazlasına ulaştıklarını dile getirerek; “Son bir yılda günlük şarj kapasitemizi yüzde 380 artırarak 2.800’ün üzerine çıkardık. Bu büyümenin temelinde, ana şirketimiz Astor Enerji’nin orta ve yüksek gerilim alanındaki güçlü altyapısı ve 14 bölgede tahsis ettiğimiz 48 MW’lık şebeke gücü yer alıyor. Müşteri deneyimini 7/24 destek hatlarımızla güçlendirirken, orta vadede 81 ilde yüksek hızlı şarj hedefimize ilerliyor, uzun vadede ise ticari ve ağır ticari araçlara özel çözümler geliştirmeye hazırlanıyoruz. Sena Savaşer ile iş birliğimiz, bu güçlü vizyonun ve yeni iletişim dönemimizin en önemli adımlarından birini temsil ediyor” dedi.

“Pistlerdeki tutkum, Astor Şarj ile yollara taşınıyor”

Türkiye’nin ilk kadın Formula pilotu ve motor sporlarında öncü bir isim olan Sena Savaşer, pistlerdeki başarıları ve sınırları zorlayan performansıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca yüksek G kuvveti altında hem fiziksel hem de mental dayanıklılık gerektiren yarışlarda elde ettiği deneyim, onu hız ve teknoloji odaklı projelere doğal bir partner haline getiriyor. Savaşer, lansmanda yaptığı konuşmada, “Bir yarış pilotu olarak hayatım limitleri zorlamakla geçiyor. Astor Şarj ile yollarımız kesiştiğinde beni en çok etkileyen şey, onların da tıpkı pistteki gibi performans ve hız odaklı olmalarıydı. Elektrikli araç kullanıcılarının yolda beklediği güven ve hızı, biz pistte her yarışta arıyorum. Astor ailesinin pistlerdeki hayallerime ortak olması, bana bu yolculukta ‘biz senin yanındayız’ demeleri gerçekten paha biçilemez. Astor Şarj’ın hayatımda böyle önemli bir yere sahip olması, hayallerime devam etmemi sağlıyor” dedi.

Açılış konuşmasının hemen ardından Türkiye’nin ilk kadın Formula pilotu Sena Savaşer, lansmana özel olarak tasarlanan F4 yarış kaskını imzalayarak Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan’a takdim etti. Etkinlik kapsamında ayrıca misafirler için özel bir pit stop deneyimi kurgulandı. Yarış atmosferini canlı bir şekilde hissettiren bu deneyim, ziyaretçilere Astor Şarj’ ın yeni dönem vizyonunu “hız, teknoloji ve kullanıcı odaklılık” ekseninde yaşatma fırsatı sundu.

Astor Şarj, kullanıcı odaklı çözümlerini yeni reklamıyla tanıttı

Lansmanın devamında, reklam filminin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Film, Astor Şarj’ın teknolojik altyapısını, genişleyen hizmet ağını ve sürdürülebilir mobilite alanındaki vizyonunu, Sena Savaşer’in enerjisi ve rekabetçi ruhu ile bir araya getirerek markanın yeni iletişim dönemini güçlü bir şekilde yansıtıyor. Astor Şarj, elektrikli araç şarj ekosistemindeki yatırımlarını büyütmeye devam ederken, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran teknolojik çözümler sunmayı sürdüreceğini belirtti.