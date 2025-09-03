Asya mutfağından enfes bir sokak lezzeti: MasterChef Dan Dan Noodle tarifi

Çin mutfağının sevilen sokak lezzetlerinden Dan Dan Noodle, baharatlı sosu, kıymalı harcı ve doyurucu erişteleriyle sofranıza Asya rüzgârı estiriyor. Peki, Asya mutfağının çok sevilen bu sokak lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz MasterChef dan dan noodle tarifi...

DAN DAN NOODLE TARİFİ

Malzemeler:

300 gr buğday eriştesi

200 gr dana veya tavuk kıyması

2 yemek kaşığı susam yağı

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı tahin veya fıstık ezmesi

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı acı biber yağı veya pul biber

1 tatlı kaşığı şeker

1 adet taze soğan (doğranmış)

Tuz, karabiber

DAN DAN NOODLE YAPILIŞI

Kaynar suda erişteleri 6-7 dakika pişirin, süzüp bir kenara alın.

Bir tavada susam yağını ısıtın, sarımsakları ekleyin ve kıymayı kavurun.

Tuz, karabiber ve biraz soya sosu ekleyerek lezzetlendirin.

Ayrı bir kasede soya sosu, sirke, tahin, acı biber yağı ve şekeri karıştırın.

Haşlanan erişteleri sosla harmanlayın.

Üzerine kavrulmuş kıymayı ekleyin.

Üzerini taze soğan ve dilerseniz kavrulmuş susam ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Daha yoğun bir tat için Sichuan biberi kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun!